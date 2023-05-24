وزير الصحة يلتقي نظيره السعودي.. ويدعوه لحضور مؤتمر السكان في سبتمبر

كتب - أحمد جمعة:

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل والوفد المرافق له، على هامش انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للملكة العربية السعودية على دعمها للمقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصري لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب والذي تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء.

كما تقدم بدعوة رسمية لوزير الصحة السعودي لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعلى رأسها تبادل الخبراء في مجالات التحول الرقمي للمنظومة الصحية وانشاء المركز الالكتروني للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك إقامة الشراكات في مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزيران أن هناك توجيها من القيادة السياسية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتي الصحة في مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الصحية.​