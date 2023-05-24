لا يصح ولا يجوز.. أول تعليق من نجيب ساويرس على تغيير اسم شركة مدينة نصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن تعديل اسم شركة مدينة نصر إلى مدينة مصر لا يجوز.

وكتب ساويرس في تغريدة على "تويتر": "أرجو إعادة النظر.. اسم مصر أكبر من أي مدينة ولا يصح ولا يجوز استخدامه".

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أعلنت تغيير العلامة التجارية واسم الشركة ليكون مدينة مصر حالة من الجدل والهجوم الشديد على الشركة.

شركة مدينة مصر انطلقت منذ 1959، وتغيرت وتكيفت مع التطورات الحديثة على مدار السنوات، حيث أصبحت الملكية الأكبر للقطاع الخاص بعد أن كانت مملوكة للحكومة بالكامل، حيث يمتلك القطاع العام قرابة 15% من الشركة.

من أهم المشروعات التي نفذتها الشركة في الفترة الأخيرة مشروع كمبوند تاج سيتي القاهرة الجديدة، وكمبوند سراي في القاهرة الجديدة، وكمبوند تاج سلطان في القاهرة الجديدة، ايضًا، وكمبوند كافانا ليك فيو القاهرة الجديدة.

ووفقا لما أعلنته الشركة عن تغيير أسمها، قالت إن تغيير اسم الشركة إلى مدينة مصر جاء نتيجة لخطط توسع الشركة في كثير من المناطق، بما في ذلك السواحل الشمالية والصعيد، وليس فقط في القاهرة، وتأتي هذه التوسعات استجابة لتحولات عمرانية هائلة تستهدفها الشركة خلال المستقبل.