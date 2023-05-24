ولاد بلدك عايزينك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى لاعب المصارعة المختفي
كتب- محمد عبدالناصر:
وجه نجيب ساويرس، رسالة إلى لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، الذي اختفى بعد مشاركته في بطولة إفريقيا في تونس.
وكتب ساويرس في تغريدة على "تويتر": "ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك احنا ولاد بلدك عايزينك".
وكان منذ أيام قليلة أعلن الاتحاد المصري للمصارعة، اختفاء لاعبه بغدودة، أثناء المشاركة في بطولة إفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري.
وحصل المصارع المصري الشاب على المركز الثاني في وزن 63 كغم، في إطار الاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقرراً عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.
ارجع وًانا هصلح كل اللي ضايقك 🙏🙏🙏 احنا ولاد بلدك عايزينك https://t.co/45g4HeKz8i— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 24, 2023
سوق مصراوى
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