نائبة محافظ القاهرة تتفقد عددًا من مشروعات التطوير بالخليفة والبساتين

كتب- مصطفى صلاح:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عددًا من مشروعات التطوير بنطاق أحياءها في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الأعمال.

وحرصت "عبدالمنعم"، على متابعة أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار بنطاق حي الخليفة طبقًا لتعليمات محافظ القاهرة وبحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي والمهندسة هبة طارق بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية والمتابعة الميدانية بالمنطقة والأجهزة التنفيذية والمعنية والشرطية لتتكاتف الجهود للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات بالمرحلة الأولى تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة، حيث تم هدم ١١٠ عقارات لتبدأ اعمال المرحلة الثانية بالمنطقة.

وخلال جولتها توقفت، للتحدث مع أهالي المنطقة حيث عبروا عن سعادتهم من خلال تسهيل كافة الإجراءات وصرف التعويضات لبدء أعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة والتي تساهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات.

وأكدت العمل على نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل من خلال الحرص على بعث رسالة طمأنة لهم لتذليل كافة العقبات والتحديات وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للعقارات ذات الخطورة الداهمة وللآيلة للسقوط و نقل عدد من السكان من خلال التعويضات المالية طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الأهالي لتلبية كافة طلباتهم والنظر المستمر إلى كافة الشكاوى المقدمة مؤكدة على الحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الأعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الأهالي.

كما شملت جولتها، المرور على المحاور المرورية بنطاق منطقة الإمام الشافعي والليثي وشارع الخلاء والتونسي لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة سيدي عقبة وعلى جانبي طريق الأوتوستراد وكباري اللواء صلاح الشاذلي ومحور الحضارات، مؤكدة على استمرار أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية بالتوازي مع رفع كفاءة المناطق العشوائية وغير المخططة بالتوازي مع أعمال المحاور المرورية الجديدة والتي تلقى اهتماما كبيرة و متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لإعادة القاهرة إلى رونقها ومظهرها الحضاري وتوفير بيئة عصرية للمواطن تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا من خلال ربط محاور الحركة بين القاهرة التاريخية بحاضرها لتأكيد الأهمية التاريخية لها مع تحسين شبكة الطرق.

وتخللت الجولة تفقد منطقة العشش بمنطقة سوق الحمام أمام كوبري التونسي بنطاق حي الخليفة لتنتقل إلى حي البساتين للمرور على الأعمال بمحور الجزائر بامتداد شارع الجزائر وبمنطقة شريط السكة الحديد حيث وجهت بالمتابعة الشخصية والدورية والحملات المستمرة بنطاق الحي للتأكيد على عودة الانضباط إلى الشارع والتصدى لكافة أوجه التعديات والمخالفات وإزالة كافة التراكمات والمخلفات.

وأثناء جولتها بشارع الجزائر وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السيد مدير فرع هيئة النظافة بالحي بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة أي تراكمات ومخلفات بالحي بصورة عامة وخاصة بالحديقة التي تقع خلف مكتبة المعادي المتكاملة بشارع ٢٥٠ وشددت على رفع حالة النظافة بها ومحاسبة المقصريين وعلى الفور استجابت الأجهزة المعنية بعمل حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بالحديقة من خلال توفير العمالة اللازمة والمعدات واللوادر مع التأكيد على استمرار الأعمال لحين الانتهاء من رفع المخلفات مع المتابعة الدورية أولًا بأول.