"الأزهر" يؤكد أهمية استكمال الجهود للقضاء على الإرهاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أفاد الجيش النيجيري بأن أكثر من ٥٠٠ عنصر إرهابي من حركة بوكو حرام وتنظيم داعش وأفراد عائلاتهم استسلموا خلال عملية عسكرية نُفذت في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب البيان الصادر عن مدير العمليات الإعلامية الدفاعية اللواء "موسى دانمادامي" في أبوجا فإن عدد المستسلمين هو: ٩٩ رجلاً، و١٦١ امرأة، و٢٥١ طفلا بمواقع مختلفة نفذت بها عملية "هادن" في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.

وتعقيبًا على العمليات العسكرية الأخيرة التي تنفذها القوات النيجيرية، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن مقتل "أبو بكر شيكاو" زعيم حركة بوكو حرام الإرهابية شكل نقطة تحول بالنسبة للعناصر البشرية في الحركة، وذلك في ظل الضربات الموجهة ضدهم ونضوب إمدادات الأسلحة، وهو ما دفعهم للاستسلام.

وحذر مرصد الأزهر في الوقت ذاته من أن ضعف "بوكو حرام" و"داعش" لا يعني بالضرورة نهاية الإرهاب، بل من الأهمية استكمال الجهود الحكومية للقضاء على الإرهاب بشكل جذري في البلاد.