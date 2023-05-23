الحوار الوطني.. أمين "المصدرين المصريين" يضع حلولا للأزمة الراهنة
كتب- إسلام لطفي:
قال علي عبدالقادر، أمين عام جمعية المصدرين المصريين، إن مصر أمامها فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو التصدير والاستثمار، خاصة أن سلاسل الإمداد تتغير تغيرًا دراماتيكيًّا.
وأضاف خلال كلمته في جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: أن الشركات الأوروبية أصبحت تبحث عن أرض جديدة للاستثمار وتخرج من الهيمنة الصينية، وتكون ذات بعد قريب من الأسواق، علاوة على وجود شركات أوروبية عملاقة تبحث عن أسواق قريبة منها ومصر تتميز بمزايا كثيرة في هذا الإطار.
وتابع: الاستثمار الأجنبي والمحلي يتطلبان وجود حالة مستقرة واقتصاد قوي لينمو فيها الاستثمار، ولدينا تجربة ناجحة في المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أصدرت قرارت مهمة والتي إذا تحققت على أرض الواقع ننتقل بها إلى مرحلة مهمة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية، عليه تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره في كافة المجالات ووضغ خارطة متكاملة.
ولفت إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لمنظومة التصدير للخارج والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتوافق بينها.
وشدد عبدالقادر على أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي.
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