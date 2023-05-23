رئيس "الإسعاف" يكشف خطة تأمين اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي بشرم الشيخ

كتب- أحمد جمعة:

توجه الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، إلى مدينة شرم الشيخ؛ لقيادة جهود هيئة الإسعاف المصرية لتأمين فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية والتي تشهد مدينة شرم الشيخ فعاليتها في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ مايو الجاري، بحضور ما يقارب أربعة آلاف مشارك من إحدى وثمانين دولة.

وتضمنت خطة هيئة الإسعاف المصرية تأمين كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، بداية من قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ التي تشهد جلسات الاجتماعات بـ ٢ عيادة مجهزة طبياً بشكل كامل، كما تم الدفع بـ ٢ جولف كار مجهزة لإجلاء أي حالات مرضية بين الضيوف إلى نقاط الإخلاء الطبي.

كما تم تأمين محيط قاعة المؤتمرات بـ ٧ سيارات إسعاف مجهزة ومؤهلة للعمل كوحدة رعاية مركزة ، كما دفعت الهيئة بـ ٥ فرق إنقاذ إسعافية مترجلة (rescue team) تعمل بين أروقة و قاعات المؤتمر، كما تضمنت الخطة الدفع بـ ٣ سيارات إسعاف لتأمين مطار شرم الشيخ الدولي، وقد تضمن تأمين المطار توفير سيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها المقدرة على إحتواء الحالات المرضية شديدة العدوى وعزلها بشكل كامل، كما اتسعت خطة التأمين لتشمل فنادق إقامة الوفود بعدد ٩ سيارات إسعاف.

كما راعت الخطة تأمين بعض الوجهات السياحية الهامة بالمدينة حيث تم الدفع بـ ٣ سيارات لتأمين خليج نعمة، سوهو سكوير ومنطقة السوق القديم، وكذلك تم نشر ١٠ سيارات إسعاف لتأمين الطرق الرئيسية بالمدينة، وقد تضمنت الخطة إمكانية زيادة الدعم الإسعافي لمدينة شرم الشيخ بـ ٥٥ سيارة إسعاف دفعة واحدة في حالة الاحتياج.

وفي ذات السياق ترأس الدكتور عمرو رشيد، غرفة الأزمات المنعقدة بمدينة شرم الشيخ لإدارة جهود الهيئة في تأمين فعاليات اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية، والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة متواصلة لرصد وتتبع اي حالات طبية طارئة قد تستجد بين رواد وضيوف الاجتماعات، والتي تعمل بتنسيق كامل مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية.وقد تضمنت زيارة سيادته لمدينة شرم الشيخ جولة تفقد خلالها عدد من التمركزات والنقاط الإسعافية.