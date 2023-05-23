على غرار الكهرباء والسياحة.. برلماني يطالب بشرطة للثروة المعدنية

القاهرة - مصراوي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمقترح إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول إنشاء قسم شرطة للثروة المعدنية خصيصا.

وأضاف الجبلاوي خلال المقترح المقدم للبرلمان أن وجود قسم شرطة خاص بالثروة المعدنية بهدف حمايتها من السرقة والتبديد، موضحا أن قسم شرطة للثروة المعدنية سيكون على غرار شرطة الكهرباء وشرطة السياحة ، وذلك من خلال قسم موجود بوزارة الداخلية تحت مسمى "شرطة التعدين".

وطالب وكيل طاقة النواب، خلال المقترح المقدم لمجلس النواب أن يكون قسم شرطة التعدين بالتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ليكون هناك أول قوات متخصصة في حماية التعدين بمصر، موضحا أن الهدف من شرطة التعدين هو حماية ثروات ومقدرات بلادنا من النهب والسرقة والعصابات، وحماية المناجم الموجودة.

وشدد الجبلاوي خلال المقترح، أن إنشاء شرطة التعدين ستعمل على جذب المستثمرين من الداخل والخارج و طمأنتهم وتشجيعهم للاستثمار داخل مصر بأمان بدون تخوفات أو قلق.