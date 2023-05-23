بعد المخاوف والجدل.. الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء جديد بعد كورونا

كتب- أحمد جمعة:

علّق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على ما تردد بشأن تحذير منظمة الصحة العالمية حول ظهور وباء مقبل محتمل.

وقال عبدالغفار، في منشور عبر الحساب الرسمي للوزارة على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن بيان منظمة الصحة العالمية لم يعلن عن ظهور وباء جديد بشكل قاطع، بل أن المنظمة وجهت العالم بضرورة الاستعداد لظهور أي وباء جديد وعدم الانتظار حتى حدوثه.

وأكد عبدالغفار أن الوباء يمكن أن يحدث في أي وقت، سواء كان قريبا أو بعيدًا، وعلى العالم أن يكون مستعدًا ويتعلم من الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعا الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء محتمل في المستقبل، وحثها على إجراء الإصلاحات الضرورية.

وشدد تيدروس في خطابه أمام الدول الأعضاء على أهمية عدم تأجيل هذه الإصلاحات، محذرًا من احتمالية وقوع وباء جديد في المستقبل القريب. وقال: "من المرجح أن يحدث وباء جديد قريبًا، ولا يمكننا تجاهل ذلك"، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التغييرات المطلوبة وسؤال من سيقوم بهذا الدور إذا لم نقم به الآن.

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