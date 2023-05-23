طلب إحاطة: لماذا يتجه طلاب في مصر للدراسة بالخارج؟

القاهرة - مصراوي:

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن لجوء عدد من الطلاب المصريين إلى الالتحاق للدراسة بجامعات خارج مصر.

وقالت نجاتي: شهدت الفترة الماضية عددًا من المشكلات التي تعرض لها الطلاب المصريين الملتحقين بجامعات بالخارج، نتيجة للأزمات العالمية التي شهدتها تلك الفترة، وآخرها أحداث السودان، ومن قبلها الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأيضًا أزمة كورونا.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن تلك الأزمات أوجبت على الدولة ضرورة التحرك لتأمين مستقبل الطلاب وتوفير أماكن لهم في الجامعات المصرية، وهو ما يمثل عبئًا على أولياء الأمور والحكومة.

وأوضحت نجاتي أن مصر تتعدد بها أنماط التعليم العالي ما بين الحكومي والخاص والأهلي، فضلًا عن فروع الجامعات الدولية الموجودة في مصر، متسائلةً: لماذا بعد كل هذا ويلجأ الطلاب للدراسة في الخارج؟

ولفتت عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أن بعض الطلاب يتعرضون للنصب بسبب الدراسة في الخارج؛ بسبب بعض الجامعات غير المعتمدة، فضلًا عن أن الدراسة تكون مختلفة، لا سيما في القطاع الطبي، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.

وقالت النائبة: كما أن الدراسة بالخارج تكون سببًا في التأثير على سعر العملة؛ لأنها تكون بالدولار، مما يزيد الإقبال عليه وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل الجنيه؛ الأمر الذي يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وتابعت نجاتي: هذا الملف يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية؛ بحيث يتم تقليل الاعتماد على دراسة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الخارج؛ لا سيما في ظل وجود أنماط متعددة للتعليم العالي في مصر.

وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أهمية مراجعة كل الضوابط الخاصة بالدراسة بالخارج، وكذلك دراسة آليات حق الطلاب في الدراسة وفقًا لتطلعاتهم داخل الجامعات المصرية.