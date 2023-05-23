منسق الحوار الوطني لبرلماني: لسنا جهة رقابية.. ولا نحاسب الحكومة

كتب- إسلام لطفي

علَّق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على مهاجمة النائب أحمد بلال البرلسي لممثل الحكومة في جلسات الحوار الوطني، قائلًا: نحن هنا ليس لمحاسبة الحكومة ولا الآخرين وإن كانت القاعة للحساب، فكلنا نستحق الحساب.

وأضاف خلال مداخلته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري"، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: حضور الحكومة للجلسات النقاشية تم بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الذي رحب بحضور أي ممثل للحكومة في الجلسات.

وأكد أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر مهم، وتابع: من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهة رقابية.

وطالب رشوان أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة، قائلا: أرجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة.​