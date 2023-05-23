"نقل النواب" توصي المالية بإنشاء موازنة استثمارية لمديريات الطرق بالمحافظات

القاهرة - مصراوي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/ 2024، فيما يخص مديريات الطرق والنقل بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة مديريات الطرق والنقل بالمحافظات، للعام المالى 2023/2024، وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل ومديري مديريات الطرق والنقل بالمحافظات وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت اللجنة، وزارة المالية بإنشاء موازنة استثمارية لمديريات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية، حتي تتمكن مديريات الطرق من تحقيق مستهدفات محددة، ضمن مستهدفات خطة الدولة.. كما أوصت بدعم مديريات الطرق بعدد من المهندسين والفنيين والسائقين، بما يسهم في قيام الهيئة بتنفيذ الأعمال المرجوة منهم.

وطالبت نجوى السعيد مسؤول هيئة الطرق والكباري بمحافظة الجيزة، بزيادة بند الصيانة والتأهيل بالموازنة المالية الجديدة للعام المالي ٢٣/٣٤، وهو ما طلبت به أيضا المهندسة نجوي العشيري مسؤول هيئة الطرق والكباري بمحافظة الغربيه، والمهندسة صفاء مسعد مسئول الطرق والكباري بمحافظة القاهرة، بضرورة تعزيز موازنة الطرق والكباري، وخاصة البند السادس الخاص بالصيانة والمعدات ورد الشيء لأصله.

ومن جانبها قالت المهندسة إيمان عبد الوهاب مسؤول مديرية الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، إن لديها بند صيانة معدات بالموازنه، وليس لديها معدات لصيانة الطرق بالمحافظة.

ومن جانبه طالب المهندس محمد بسيونى مسئول هيئة الطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، بزيادة بند الانتقالات والأجور بالموازنة المالية الجديدة للعام المالي ٢٣/٣٤.