بعد قرار الأهلي.. تصريح مهم من رئيس لجنة التظلمات بشأن كهربا

كتب- محمد عمارة:

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إنه سيعقد جلسة للجنته فور إخطاره بقرار النادي الأهلي بإيقاف الطعن أمام القضاء على تشكيل لجنة الانضباط.

وكشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف الأهلي من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط.

وقال عثمان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "استجابة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف عثمان: "والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا".

وأضاف الشوربجي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مش عارف مين قال إن فيه اجتماع.. لازم يتم إخطاري بشكل رسمي عشان نجتمع ونشوف موضوع عقوبة كهربا".

وفي الأول من مايو، أعلن اتحاد كرة القدم المصري قرارات لجنة الإستئناف (التظلمات) برئاسة عادل الشوربجي بشأن التظلمات المقدمة من الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" والزمالك ورئيسه.

وقررت لجنة الإستئناف وقف نظر التظلمات المقدمة من الأهلي وكهربا والزمالك ورئيسه بشأن عقوبات لجنة الانضباط حتى 14 مايو لحين فصل القضاء الإداري في الدعوى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قررت توقيع عقوبة على كهربا إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي.

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