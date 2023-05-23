الأوقاف تعلن صيغة الصلاة على الرسول بعد الجمعة

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف تعميما إلى جميع المديريات على مستوى المحافظات بشأن الصلاة على الرسول عليه السلاة والسلام.

ونص خطاب الأوقاف على أن: حبا وكرامة لسيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة عن فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم".

وتطبيقا لموضوع خطبة الجمعة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.​