بزيادة 21 مليار جنيه.. "نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2023/2024، بحضور ممثلي وزارة النقل واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامه للطرق والكباري، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى 23/24:
47 مليار و364 مليون و34 ألف جنيه بزيادة قدرها 20 مليار و 993 مليون و 813 ألف جنيه عن العام الجاري 22/23 بنسبة زيادة تصل لنحو 80%.
وجاءت الموازنه الجديدة مقسمة على النحو التالى: موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي (3 مليارات و248 مليون و95 ألف جنيه)، موازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (43 مليار و343 مليون و360 ألف جنيه)
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري.
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