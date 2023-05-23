السيسي يناقش الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود مع سكرتير عام الكوميسا

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، مع سكرتير عام منظمة الكوميسا، شيليشي كابويبوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي.

كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.