السيسي يبحث حشد الموارد المالية لتنفيذ مشروعات أجندة إفريقيا 2063

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد"، ناردوس بيكيلي توماس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الفترة من 2023/2025 خاصة ما يتعل​ق بحشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063.

كما ناقش الجانبان تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.​