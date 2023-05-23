تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية.. مقترحات برلمانية بالحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

أكد محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ممثلا عن رجال الأعمال في الحوار الوطني، أن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية موضحا أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.

واقترح وكيل مشروعات النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضي التابعة لها.

وشدد على ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضي، مشيرًا إلى أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية.

وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها.

وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة في إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر.

كما طالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم في تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد.

وطالب بضرورة إيجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنيه المصري مما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغير ة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 لسنة 2020.​