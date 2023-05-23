السيسي يبحث التكامل الاقتصادي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
كتب- محمد سامي:
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد.
وتم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في هذا الصدد، في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الإفريقي المشترك، وسعيا نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.
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