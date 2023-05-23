الحوار الوطني.. أستاذ بجامعة عين شمس: المستثمر يصطدم بـ"مثلث الرعب"
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمود بكار:
قال الدكتور حسن عبد المنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، إنَّ المستثمر المحلي والأجنبي يصطدم بما يسمى "مثلث الرعب"، والذي يتمثل في الثقافة والسياسية والاقتصاد، مضيفًا: إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازن والمستثمر يعمل، ولكن إن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.
وأضاف عبد المنعم، خلال كلمته في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الثلاثاء: بالنسبة للضلع الثقافي يتمثل في أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هي مشجعة للاستثمار أم لا، والضلع السياسي يعني أن هناك استقرارا سياسيا وعلاقات بالدول الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تكون الأضلاع الثلاثة متساوية وفي حالة وجود أي عقبات يبحث عن أي ضلع هو السبب.
وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتى نشجع الاستثمار وتشجيع السياسية على أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية، خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكي قائم عليها بما يضل إلى 40%، ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.
وأكد أن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا مهمة وتحتاج إلى سرعة في التنفيذ وتشجيع الجهات التنفيذية في إسراع التنفيذ.
...
سوق مصراوى
-
أحدث موضة في ألوان ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 89 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: