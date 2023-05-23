عضو "أمناء الحوار الوطني": القطاع الصناعي يساهم بـ16% في الاقتصاد القومي

كتب- إسلام لطفي

تصوير- محمود بكار:

قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار، مطالبا بوضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مساهمة القطاع الصناعي بالكامل في الاقتصاد القومي تبلغ 16%، في حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهودا ملموسة تساهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال وضع سياسة صناعية جادة.

وتابع: ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما ينبغي ينتج عنها النهوض بالقطاع، ومن ثم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة وأن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة.

واستطرد: إذا خرج الحوار الوطني بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلي، لافتًا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم بالنهوض بالزراعة أيضا، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التي تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية.​

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