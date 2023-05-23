وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث يستمر تنفيذهم عدة أيام.

وتضمنت المرحلة عرضا لملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كل التخصصات وفرد مقاتل محترف قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.

كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين بالمشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

كان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كل العناصر المشاركة، إلى جانب مناقشة عدد من القادة والضباط في تنفيذهم مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.

وأشاد بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كل العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.

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