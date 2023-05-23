التنمية المحلية: الانتهاء من 99% من مجمعات الخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة»

كتب- محمد نصار:

طالع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة المركزية لـ"حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأوضح التقرير، بحسب بيان للوزارة، الثلاثاء، نهو الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99% من المجمعات المستهدفة وجار نهو الأعمال في 4 مجمعات.

وفيما يتعلق بتشغيل وتوصيل المرافق والخدمات لهذه المجمعات، بدأت المحافظات في التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمع بنسبة 35% من المجمعات التي تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30%.

وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركزا إداريا من إجمالي 52 مركزا مستهدفة بإجمالي نحو 6 آلاف موظف من حوالي 10 آلاف جار تدريبهم وفقا للخطة التي تم وضعها.

وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة، أشار التقرير إلى أنه تم توريد الآثاث لـ27 مجمع خدمات ومن المتوقع الانتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمعا خلال شهري مايو ويونيو 2023 لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوى 332 مجمعا بحلول نهاية سبتمبر القادم.

كما تضمن التقرير موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بمبادرة حياة كريمة والتي تتضمن 128 سوقا و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلي وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 97 مشروعا بشكل كامل وجار الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقا للمواصفات المتفق عليها ووفقا للاتفاق الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربي سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.