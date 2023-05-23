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موعد تشغيل قطار المصيف.. السكة الحديد تكشف التفاصيل

10:34 ص الثلاثاء 23 مايو 2023
موعد تشغيل قطار المصيف.. السكة الحديد تكشف التفاصيل

هيئة السكك الحديدية

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كتب- محمد نصار:

كشف المهندس أشرف حسن، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديدية، تفاصيل ومواعيد قطار المصيف المقرر تشغيله خلال الفترة القادمة.

وقال حسن، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن قطار المصيف سينطلق من محطة مصر بالقاهرة إلى مطروح والعكس.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكة الحديد، أنه سيتم تشغيل قطار نوم بداية من يوم 17 يونيو القادم، كما سيتم تشغيل قطارين درجة ثالثة مكيفة.

وأوضح المهندس أشرف حسن أن ذلك يأتي في إطار التخفيف عن المواطنين واستيعاب كثافات المواطنين على خط مطروح.​

سوق مصراوى

هيئة السكك الحديدية قطار المصيف القاهرة مطروح

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