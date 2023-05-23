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السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المشاركين في اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

10:15 ص الثلاثاء 23 مايو 2023
السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المشاركين في اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة (أ ش أ):

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وسيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية؛ لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بناءً على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.

كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.​

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

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