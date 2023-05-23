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بعد قليل.. السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

10:11 ص الثلاثاء 23 مايو 2023
بعد قليل.. السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وتستضيف الدولة المصرية اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

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