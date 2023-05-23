بعد قليل.. السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية
كتب- محمد نصار:
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وتستضيف الدولة المصرية اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ.
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