تراخيص المحال العامة.. ننشر خطوات ومستندات توفيق الأوضاع

كتب- محمد نصار:

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2029 والذي وافق عليه مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية وبدأ تطبيقه بالفعل منذ عدة أشهر خطوات إصدار تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.

ووفقا لنص القانون والاشتراطات الخاصة بتراخيص المحال العامة، يتم تقديم طلب الترخيص إلى مركز التراخيص المختص وملء النموذج المعد لذلك.

كما حدد القانون مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج طلب الترخيص، وهي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر طالب الترخيص.

2- صورة من البطاقة الضريبية.

3- مستخلص حديث من السجل التجاري.

4- بيانات عن موقع ومقر المحل العام لطالب الترخيص.

5- رسم كروكي لموقع المحل المراد ترخيصه.

6- صورة عقد الإيجار وبها التاريخ أو سند الملكية لمقر المحل المطلوب ترخيصه مبينا به عنوان الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة له داخل العقار.

7- في حالة وجود مدير مسؤول عن المحل يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية له وصورة بطاقته الشخصية.

وبعد استيفاء هذه الأوراق وتقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة قانونا يمكن للمواطن استلام الرخصة عقب إصدارها وبعد إجراء المعاينة للتأكد من المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة.

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