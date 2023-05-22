حفيدة الشيخ المراغي تناشد الرئيس السيسي إيقاف قرار إزالة مقبرة جدها

كتب- إسلام لطفي:

كشفت شيرين تحسين حفيدة الشيخ محمد مصطفى المراغي تفاصيل تلقي أسرتها إخطاراً عبر خفير مدافن منطقة الشيخ المراغي بقرار إزالة للأحواز وضرورة الحصول على أحواز بديلة في منطقة العاشر من رمضان، قائلة: "الشيخ المراغي جدي من جهة الأم وفوجئنا بقرارات الإزالة ونحن لانعترض على المنفعة العامة لكن يجب الحفاظ على التراث ذات الطابع التراثي والتاريخي بالأخص مدفن مثل مدافن الشخي المراغي".

تابعت خلال مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "تم إبلاغنا عبر التربي بأنه تلقى قرارًا بضرورة إخلاء الأحواز والحصول على أخرى بديلة في العاشر من رمضان".

لفتت إلى أن الشيخ المراغي له مكانه تاريخية في الأزهر الشريف ومعلم من معالمه، قائلة: "أصبنا بصدمة من القرار خاصة أن جدي هو أول شيخ تولى مشيخة الأزهر مرتين وكانت له بصمة لايمكن إنكارها وله تاريخ عميق المدفن الخاص به يقع في قلب السيدة نفيسة، وهي نقطة مركزية في ميدان السيدة نفيسة ويقع على يمين النقطة وعلى اليسار مدفون أشقائه وهي على ميدان السيدة نفيسة مباشرة والعائلة ممنوحه ملكية ويلينا دار الضيافه الخاصة بالشيخ الشعراوي".

ناشدت "تحسين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بالتدخل وحماية المدفن من قرار الإزالة، مشيرة إلى أن اسرتها ليست ضد المنفعة العامة والتطوير سنة الحياة وأن الأسرة لديها المرونة الكافية لتقليص مساحة المدفن ونقل أشقائه لمدفن الشيخ المراغي وأن لايتم نقله وإزالته.