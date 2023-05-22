اليونسكو: متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الأفضل فى تقديم المعارض



كتب- محمد شاكر:

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) جائزة أفضل المؤسسات الثقافية فى تقديم البرامج والمعارض والخدمات الجماهيرية لمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وذلك خلال الإحتفالية التى أقيمت بالتعاون مع منظمة الأيكوم العالمية للمتاحف بالقاعة الذهبية فى قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف.

جاءت الجائزة متزامنة مع إحتفالية كبرى نظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش، وأقيمت فعاليتها فى أكثر من ٢٠ متحف تابع للقطاع فى القاهرة والأقاليم.

وأوفد قانوش مندوب رسمى من القطاع لتسلم الجائزة من مدير مكتب اليونسكو الإقليمي ورئيس المجلس الدولي للمتاحف في مصر واللذان أشادا بإنجازات المتحف وتطلعهما لاستمرار نجاحه.

يقع متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بيك بالإسكندرية ويعتبر هو أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، يحتوى المتحف على مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد والأوربيين بالإضافة إلي بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين، ويحتوى أيضاً على أعمال الحفر والطباعة بالإضافة إلي بعضٍ من أعمال النحت لمثالين مصريين أوربيين ومنها بعض أعمال المثال المصري الأشهر محمود مختار، ويضم المتحف واحدة من اهم قاعات العرض وهى قاعة حامد عويس للعروض المتغيرة كذلك مسرح كبير ومبنى للأنشطة وملحق بالمتحف أقدم مكتبة تاريخية فى مصر "مكتبة البلدية" التى تحتوى على أمهات الكتب منها "وصف مصر" وأكثر من ستة آلاف مخطوطة مما جعلها أكبر خزانة خطية بالإسكندرية.