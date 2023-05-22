فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدا الثلاثاء
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد، إن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة حدوث 40:20% تقريبا.
وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة العظمى 34 درجة و السواحل الشمالية 27 درجة و جنوب سيناء 36 درجة و شمال الصعيد 36 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.
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