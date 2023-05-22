للتحول الرقمي.. "نظافة القاهرة" تتابع السيارات والمهمات بالـ "GBS"



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: إنه تم اليوم الاثنين، تطبيق منظومة متابعة ٢٥٠ سيارة ومعدة بكافة جراچات الشؤون الفنية عبر الـ Gbs بعد تركيب المنظومة بالسيارات والمعدات في إطار تطبيق التحول الرقمي بالهيئة وميكنه مهام الهيئة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية بالتنسيق مع مركز المعلومات والمهندسة أماني مصطفى مدير عام النظم والمعلومات.

وتم اليوم تطبيق المنظومة من خلال مراقبة جميع السيارات والمعدات من خلال المركزية للشوؤن الفنية والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية ومديري مجمعات الجراچات بعد استلام أجهزة التابلت الخاصة بالمراقبة لمتابعة ومراقبة جميع السيارات من خلال متابعة خطوط السير والمهام المكلفة بها كل سيارة من خلال أوامر التشغيل اليومية وتوقفها والذهاب والإياب من وإلى المناولات والمقالب وخطوط السير في كافة المناطق المتفق على سيرها وخطوط تشغيلها.