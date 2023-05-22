الأرصاد: سحب ممطرة على مناطق من جنوب البلاد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى غطاء سحابي من السحب الممطرة على مناطق من جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الغطاء السحابي، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وضربت عواصف ترابية ورمال، عددًا من محافظات الجمهورية، اليوم في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.