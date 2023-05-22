إعلان

BBC

الأرصاد: سحب ممطرة على مناطق من جنوب البلاد

09:36 م الإثنين 22 مايو 2023
  • عرض 2 صورة
    سحب ممطرة
  • عرض 2 صورة
    سحب ممطرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى غطاء سحابي من السحب الممطرة على مناطق من جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الغطاء السحابي، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وضربت عواصف ترابية ورمال، عددًا من محافظات الجمهورية، اليوم في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

سوق مصراوى

سحب ممطرة الأرصاد الجوية الغطاء السحابي سقوط أمطار خفيفة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

خاص - محمد رمضان يحدد المقصود من صورة الدولارات.. وجمال شعبان يكشف التفاصيل