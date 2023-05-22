​القومي للبحوث: نستهدف توسيع التعاون في مجالات البحث والتطوير مع الشركات الصينية

(أ ش أ):

قال القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش إن المركز يستهدف توسيع التعاون في مجالات البحث والتطوير مع المزيد من الشركات الصينية، مؤكدا عمق علاقات التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات خاصة البحث العلمي.

جاء ذلك خلال حفل تبرع مجموعة "جوشي" الصينية العملاقة في إنتاج الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) بجهاز بحث متطور للمركز القومي للبحوث ، من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي ،بحضور تشانغ هوا شنغ مستشار العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الصينية في مصر.

وأعرب درويش عن امتنانه للجانب الصيني، موضحا أن الجهاز "مطياف البلازما المقترن بالبحث" يعد قويا في التحليل النوعي والكمي للتركيب المعدني للألياف الزجاجية، وهو أداة مهمة للبحث والتطوير في صناعة الألياف الزجاجية.

وأوضح أن الألياف الزجاجية هي مادة جديدة غير عضوية وغير معدنية تستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات بما في ذلك الطيران والنقل وكذلك الإلكترونيات.

من جهته، أكد تشانغ هوا شنغ مستشار العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الصينية أن الجهاز يعد خطوة مهمة في تعميق بناء المختبر الصيني المصري المشترك بالمركز القومي للبحوث للألياف الزجاجية والمركبات عالية الأداء.

وأضاف أن المختبر المشترك يوفر منصة مثالية للصين ومصر لتعزيز التعاون التكنولوجي في البحث والتطوير، وله أهمية كبيرة في قيادة البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات الألياف الزجاجية والمركبات المصرية.

يذكر أن المختبر المصري الصيني المشترك، الذي تم إنشاؤه في يناير 2018 من خلال التعاون بين مجموعة "جوشي" والمركز القومي للبحوث في مصر، حقق فوائد ملموسة لصناعة الألياف الزجاجية المحلية، بما في ذلك تطوير عملية تصنيع الألياف الزجاجية في مصر والتي تقلل من تكاليف الإنتاج وانبعاثات الكربون.

ومن خلال هذا التعاون، ساعدت مجموعة "جوشي" مصر لتصبح واحدة من أكبر منتجي ومصدري الألياف الزجاجية في العالم على مدار العامين الماضيين.