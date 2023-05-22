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أحدث فيديو محطات المتحف المصري الكبير والأهرامات والطالبية

07:58 م الإثنين 22 مايو 2023
أحدث فيديو محطات المتحف المصري الكبير والأهرامات والطالبية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، أحدث فيديو لأعمال محطات المتحف المصري الكبير والأهرامات والطالبية من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتأتي محطة المتحف المصري الكبير ضمن الخط الرابع والذي يجري تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

والمرحلة الأولى من مسار الخط الرابع، بإجمالي طول 18.8كم ، وتضم 12 محطة هي: حدائق الأشجار، حدائق الأهرام ، النصر، المتحف المصري الكبير، ميدان الرماية، الأهرام، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية ، مدكور، ميدان المساحة.

وتقوم شركة المقاولون العرب قائد التحالف المكون من (شركات بتروجيت وكونكورد وأبناء حسن علام) بتنفيذ ثلاث محطات هي المتحف المصري الكبير والأهرامات والطالبية.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما يقدم الخط الرابع خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

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محطات المتحف المصري الكبي الخط الرابع لمترو الأنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع محطة مترو الأهرامات والطالبية مسار الخط الرابع

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