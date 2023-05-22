​وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا

(أ ش أ):

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور عددا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وعدد من السادة رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور أيمن عاشور أشاد بالافتتاحات الجديدة بجامعة طنطا، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر في مبانيها ومنشآتها، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود تطوير نوعي لمستوى الخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها، فضلاً عما تقدمه من خدمات للمجتمع المحيط بها.

وشملت زيارة الوزير افتتاح عدد من المنشآت التعليمية والخدمية، منها، افتتاح المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والذي تم إنشاؤه ليكون همزة الوصل ونافذة الجامعة للتواصل مع كافة المؤسسات العلمية الدولية، وتحقيق التعاون العلمي المشترك، وتقديم خدمات جامعة طنطا وبرامجها العلمية (الأكاديمية، والمهنية) لكافة المؤسسات والأفراد، وإعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة لرعاية الطلاب الوافدين وفقًا لمبادرة (ادرس في مصر).

كما تم افتتاح مركز الامتحانات الإلكترونية، الذي يستوعب 15 قاعة للاختبارات الإلكترونية، تضم 1628 جهاز حاسب آلي، ويُسهم هذا المركز في تحقيق قفزة كبيرة في ملف التحول الرقمي الشامل بالجامعة، ورقمنة الخدمات الطلابية، حيث قامت الجامعة بتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية وتطبيقها لأول مرة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الأكاديمي (2021 / 2022)، إلى جانب افتتاح وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية بكلية الهندسة، بتكلفة ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وتعد هذه الوحدة وحدة تميز علمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي، وتخدم هذه الوحدة العملية التعليمية لطلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة بداخل الجامعة وخارجها، وتقدم الوحدة الخدمات اللوجيستية للعديد من الصناعات الدقيقة، بالتعاون مع المنشآت الصناعية الكبرى.

كما تم افتتاح مبنى الدراسات العليا بكلية الحقوق، على مساحة إجمالية 6452 مترًا مربعًا، ويتكون من 11 مدرجًا، بسعة 350 طالبًا، وقاعة مؤتمرات تستوعب 350 طالبًا، و4 معامل حاسب آلي، وغرف لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى افتتاح وحدة متابعة التعلم عن بعد (DLMS) على مساحة 250 مترًا مربعًا، والتي تغطي جميع كليات الجامعة، البالغ عددها 14 كلية، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار اليوم.

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