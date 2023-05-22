​محمد جبران نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربي

(أ ش أ):

اختار الفريق العمالي بلجان مؤتمر العمل العربي،في أول جلسة عقدت له اليوم الاثنين، عقب الجلسة الافتتاحية، محمد عبد العزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق العمالي .

وتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب رئيس اتحاد سوريا الدكتور جمال قادري، رئاسة الفريق، ورئيس اتحاد عمال فلسطين عبد القادر عبد الله، نائبا للرئيس، وأسامة سليمان مقررا للفريق .

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، الإثنين، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية،يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.