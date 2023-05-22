محمد جبران نائبا لرئيس مؤتمر العمل العربي
(أ ش أ):
اختار الفريق العمالي بلجان مؤتمر العمل العربي،في أول جلسة عقدت له اليوم الاثنين، عقب الجلسة الافتتاحية، محمد عبد العزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق العمالي .
وتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب رئيس اتحاد سوريا الدكتور جمال قادري، رئاسة الفريق، ورئيس اتحاد عمال فلسطين عبد القادر عبد الله، نائبا للرئيس، وأسامة سليمان مقررا للفريق .
وكانت قد انطلقت صباح اليوم، الإثنين، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية،يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.
سوق مصراوى
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: