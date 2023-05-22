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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

06:54 م الإثنين 22 مايو 2023
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد شمس؛ للتعزية في وفاة العميد متقاعد أحمد عبد الحميد السيد.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد شريف صادق طاهر؛ للتعزية في وفاة والدة العميد أ.ح عمرو شرف الأسدودي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مندوبين للتعزية وفاة والدة العميد أ.ح عمرو شرف الأسدودي وفاة العميد متقاعد أحمد عبد الحميد السيد

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