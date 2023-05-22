الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

كتب- محمد سامي:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد شمس؛ للتعزية في وفاة العميد متقاعد أحمد عبد الحميد السيد.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد شريف صادق طاهر؛ للتعزية في وفاة والدة العميد أ.ح عمرو شرف الأسدودي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.