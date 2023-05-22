وزير الكهرباء: رفضنا 10 ملايين عداد مسبوق الدفع من "هواوي" الصينية

كتب- نشأت علي:

نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استيراد العدادات مسبوقة الدفع من الخارج، قائلا: "لم نستورد عدادًا واحدًا مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدنا على التصنيع المحلي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان وإيطاليا وبعض الدول الأخرى.

وتابع الوزير: "خلقنا صناعة وطنية في هذا المجال"، مشيرا إلى أن الشركة الصينية "هواوي" عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، قائلا: "رفضنا ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادت المحلية وطلبت زيادة الإنتاج وهو ما نجحنا فيه".

وأشار إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع وصل 15 مليون جنيه، وهناك 33 مليون مستفيد، قائلا: "في حال وجود مشكلة في العداد يتم استبداله على حساب الوزارة".