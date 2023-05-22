القمر والمريخ والزهرة.. تفاصيل منظر سماوي رائع الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه بداية الليل اليوم الاثنين 22 مايو 2023 يمكن رصد لقاء لافت للنظر بين القمر والمريخ والزهرة بالأفق الشمال الغربي وهي ثلاثة من أقرب وألمع العوالم مجاورة لبعضها في منظر وكأنه من الخيال العلمي وهي مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سينضم لهذه اللوحة السماوية كاستور وبولكس ألمع نجوم التوأمان، بملاحظة القمر اليوم وغدا الثلاثاء 23 مايو سيلاحظ أنه غير موقعه متجهاً نحو الشرق مرتفعا في السماء الهلال ليصبح أقرب ظاهرياً من كوكب الزهرة.

وتابعت الجمعية: وذا فاتك هذا الحدث الفلكي فستأتي فرصة أخرى بعد شهر في 21 و 22 يونيو حيث ستكون هناك لوحة أخرى بمشاركة هذه الأجرام السماوية.

ملحوظة:

الصورة المرفقة، القمر وأعلى يساره كوكب الزهرة الساطع أما النقاط الثلاثة من اليمين كاستور ثم بولوكس ألمع نجوم التوأمان ثم كوكب المريخ. ​