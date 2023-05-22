بعد ارتفاع الأسعار.. تحرك عاجل من اتحاد المقاولين لإنقاذ الشركات من الانهيار

كتبت- صفاء أرناؤوط:

طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء جميع الجهات المعنية ومتخذي القرار بضرورة صرف تعويضات شركات المقاولات في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع من ارتفاع جميع أسعار الخامات ومواد البناء بشكل غير مسبوق.

وطالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بخلق قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية منها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية واللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان لوضع حلول عاجلة للمحافظة على حقوق شركات المقاولات من الانهيار في ظل الوضع الراهن.

وأضاف في بيان صادر عن الاتحاد، أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يؤثر بشكل واضح وسلبي على القطاع ويهدد الشركات بالتوقف التام، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي ودعمه وإعادة تنشيطه مرة أخرة فقطاع المقاولات هو قطار التنمية في مصر.