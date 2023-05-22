وكيلة الشيوخ: النجاح في قطاع الكهرباء أصبح نموذجا للإنجاز

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، غننا بصدد حالة خاصة من النجاح تجسد بعمق ما نطمح إليه جميعا في الجمهورية الجديدة، وهي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمد شاكر، والتي تقدم لنا نموذجا لما يجب أن يكون عليه الإنجاز من حيث السرعة والدقة والتميز، ولما يمكن أن تكون عليه النقلة النوعية المطلوبة، لتجاوز ما فاتنا على مدار عشرات السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لنظر طلب مناقشة عامة المقدم من النائب مجد الدين بركات وعشرين عضوا آخرين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأوروبية مثل (اليونان - إيطاليا... وغيرها).

وأضافت وكيلة الشيوخ، أن العجز الدائم في احتياجات مصر من الطاقة تحول إلى فائض يقدره البعض بنحو 30% من الإنتاج، مشيرة إلى أنه إنجاز حقيقي بكل المقاييس، مكننا من تجاوز الاختناقات في الاحتياجات الصناعية والزراعية والمنزلية وغيرها، خلال عدد محدود من السنوات.

وأشارت إلى أنه لابد من الالتفات إلى أن مصر قد أصبحت مركزا إقليميا للطاقة بعد أن تم تنفيذ خطط عملاقة لإقامة محطات جديدة وتطوير القائم منها، وتجديد الشبكات والمحولات ثم الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو اتجاه عالمي، حققت فيه مصر الريادة بإقامة عدد من أهم المشروعات العملاقة في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما امتدت الإنجازات إلى الاتجاه للطاقة النووية والهيدروجين الأخضر، ما يعزز من موقع مصر حاليا في هذا المجال.

وتابعت النائبة فيبي فوزي قائلة: ونحن في خضم أزمة عالمية نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت لتزايد احتياجات أوروبا لمصادر الطاقة، وفي مقدمتها الكهرباء، نتطلع إلى أن تمثل مصر أحد المصادر الرئيسة لإمداد أوروبا بالفائض المتحقق لدينا، وأتوقع أن وزارة الكهرباء لديها استراتيجية متكاملة في هذا الشأن.

واختتمت كلمتها قائلة: إن ما يثير داخلي وداخلنا جميعا مشاعر الفخر، عندما نرى مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تضع مصر من بين أهم ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر سوق للطاقة الكهربية، كما تصنف الأداء المصري في قطاع الطاقة الكهربية بأنه يتفوق على كل المتوسطات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يبشر بوجود فرص كبيرة لمزيد من التوسع والاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.