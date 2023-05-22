الحج السعودية تعلن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة
كتب- يوسف عفيفي:
قال حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الحالي الموافق 4 يونيو 2023.
وأوضح حجازي لمصراوي، أن وزارة الحج السعودية، أرجعت ذلك إلى الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت أمس الأحد 21 مايو الحالي، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى المملكة.
يذكر أن المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءاً من 1444 / 10/ 25.
وتقضي هذه التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.
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