وزيرة الهجرة تزور متحف الحضارة وتكرم المشاركين في ملتقى التمكين بالفن

كتب-محمد شاكر:

زارت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وخلال زيارتها للمتحف قامت بجولة في المعرض الفني ضمن الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن "Empower Her Art Forum" لهواة ومحبى أنواع الفنون المختلفة، والمقام حالياً بالمتحف في نسخته الأولى، ويستمر حتى 24 مايو الحالي.

وتفقدت خلال جولتها في المعرض الورشة الفنية وبرنامج "مخيم الفن" المقام على هامشه، حيث تشارك في الملتقي 20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة من جميع أنحاء العالم.

وفي قاعة المؤتمرات بالمتحف شاركت وزيرة الهجرة في تكريم الفنانة الفرنسية العالمية الراحلة كاميل كلوديل التي تشارك ببعض أعمالها في المعرض، كذلك تكريم جميع المشاركين من السيدات فى إعداد وتجهيز الملتقى.

وخلال كلمتها عبرت السفيرة سهي جندي عن سعادتها باستضافة المتحف لهذا الحدث الفني الرائع، وأعربت عن دعمها للمرأة وتمكينها وذلك ضمن توجه الدولة لدعم المرأة، مشيرة إلي أن المرأة في المجتمع المصري أصبحت تلعب دوراً كبيراً ومهما في مجالات كثيرة ومتنوعة.