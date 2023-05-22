رئيس هيئة النقل العام: شوارع القاهرة بها أتوبيسات كالتي في لندن

كتب- نشأت علي:

قال اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن مؤتمر المناخ شهد مشاركة 230 أتوبيسا كهربائيا منهم 170 خاصين بالهيئة، وتم توقيع بروتوكول لتحويل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار جهود الحفاظ على البيئة، معقبا: يوجد أتوبيسات تسير في شوارع القاهرة هي نفسها التي تسير في شوارع لندن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

وتابع مصطفى: "وتم إنشاء عدد من محطات الغاز لأتوبيسات الهيئة، على أن يستفيد منها الجمهور أيض، ومتوقع أن تُدر العام المقبل 20 مليون جنيه، وهناك توجيها بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية، على أن تكون الجراجات الجديدة بمواصفات خاصة، لافتا إلى أن الإعلانات على الأتوبيسات تُدر دخلا للهيئة، وتم إنشاء عدد من أبراج شبكات المحمول لتعظيم الموارد.

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