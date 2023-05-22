وزارة الزراعة: نستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى ٧٠٪

كتب- نشأت علي:

قال علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة يلعب دورا حيويا في الاقتصاد القومى ويستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وأن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى ٧٠٪؜ وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ووجه الدكتور أيمن محسب المسئول عن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء التابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا عن تحقيق المستهدف من موازنة البرامج والأداء في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.