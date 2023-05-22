وزارة الزراعة: بنبيع كيلو اللحم البلدي بـ ٢٢٥ جنيها وانزلوا اشتروا واتأكدوا بنفسكم

كتب- نشأت علي:

قال علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الزراعة، إن مصر تمتلك حوالي ٧.٥ مليون ثروة حيوانية منهم حوالي ٤.٥ مليون من الأبقار والماشية و٣ مليون من الأغنام والماعز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وكشف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة تبيع كيلو اللحم البلدي بسعر ٢٢٥ جنيها من خلال منافذها ومنها منفذ الوزارة بالدقي.

وتابع عبد المحسن: "عملنا جهد كبير لمواجهة ارتفاع الأسعار وأدعو المواطنين تروح تشوف بنفسها وتشترى كيلو اللحم البلدي بـ ٢٢٥ جنيها وهتلاقوا طوابير هناك وكلامنا حقيقي ودي الأسعار اللي بنطرحها فعلا".

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