3 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بضرورة، الإبلاغ عن أي آثار عكسية للأدوية واللقاحات، غير المتعارف عليها.

ولفتت إلى أنه يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات عن طريق:

- الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.

- الإيميل: pv.followup@edaegypt.gov.eg

- الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية: 15301

وسبق أن أعلنت هيئة الدواء المصرية، استحداث منصة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية، بالتعاون مع المركز العالمي "uppsala Monitoring Center" المختص بتجميع الآثار العكسية للأدوية عالمياً، كما تم وضع الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الدواء المصرية، تسهيلاً لعملية الإبلاغ عن الآثار العكسية.

كما طالبت هيئة الدواء، مقدمي خدمات الرعاية الصحية إرسال كافة المشكلات التي تتعلق باستخدام الدواء بما يشمل الآثار العكسية، ونقص فاعلية الدواء، والتفاعلات الدوائية، الجرعات الزائدة، وسوء الاستخدام، والأخطاء العلاجية، والاستخدام غير المصرح به، والمشكلات التي تنتج عن استخدام الأدوية المغشوشة أو عيوب تصنيع المستحضر حرصاً على المتابعة الفعالة و الحثيثة لأمان المستحضرات بما يصب في صالح المريض والمواطن المصري.