وزير العمل العراقي يشكر الرئيس السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه أحمد الأسدي، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وزير العمل العراقي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته مؤتمر منظمة العمل العربي في دورته الـ 49، لفرق العمل الثلاث.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر العمل العربي في دورته رقم 49 وذلك بحضور 21 دولة ممثلين لأطراف العمل الثلاثة (حكومات - أصحاب أعمال - عمال) وذلك بأحد الفنادق الكبرى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الأسدي، بجهود منظمة العمل العربية في خدمة قضايا العمل والعمال، موضحا أنه تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لمنظمة العمل العربية عن دورتين متتاليتين ورصدت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المنظمة لصالح أطراف العمل الثلاث وتم إصدار عدد من التوصيات التي ستعرض بنهاية المؤتمر.

وتابع الوزير: ناقشنا قرارات مؤتمرات العمل العربية السابقة وما تم تنفيذه منها، وأيضا دعمنا أعمال التشغيل في فلسطين التي تتعرض للاحتلال من الكيان الصهيوني.

وأكد الوزير العراقي، أن المنظمة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، نتيجة التعاون بين مجلس الإدارة ومدير المنظمة، متمنيا أن يخرج مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية بمزيد من التوصيات التي تخدم العمل والعمال.