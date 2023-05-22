وزيرة البيئة: تدمير الموائل الطبيعية يُعرض أنواعا متزايدة للخطر

كتب- محمد نصار:

تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2023 من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار "من الاتفاق إلى العمل: إعادة بناء التنوع البيولوجي" وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاحتفال هذا العام يتواكب مع عام متميز في ما يتصل بصون التنوع البيولوجي لاعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي هو اتفاق تاريخي وُقع في ديسمبر 2022 ويحدد أهدافًا وتدابير ملموسة لوقف فقدان الطبيعة والتعافي منه بحلول عام 2050، فشعار هذا العام يعطي الأمل من جديد في التناغم مع الطبيعة.

وأضافت: بعد أن أصبح لدينا الآن خطة عمل متفق عليها على المستوى العالمي، فمن الواجب علينا تنفيذ التدابير التي تتوخاها الاتفاقية قبل عام 2030، وبهذه الطريقة سنستطيع الحصول على تنوع بيولوجي مصون ومستدام مع حلول 2050 وتلك هي الرسالة الرئيسية من اتفاقية التنوع البيولوجي التي تُعد الصك الدولي الرئيس للتنمية المستدامة.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية التضامن العالمي على جميع المستويات لبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجي، لافتة إلى أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي وحمايته من آثار التغيرات المناخية خاصة في ظل النجاحات التي حققتها مصر بالدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ COP27 وما يفرضه الوضع العالمي الراهن في تأكيد أن حماية البيئة والتنوع البيولوجي لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء أساسي لحياتنا اليومية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحفاظ على التنوع البيولوجي هو السبيل لمواجهة العديد من تحديات التنمية المستدامة فهو الأساس الذي يمكن البناء عليه لتقديم الحلول المتناغمة مع الطبيعة في كل القضايا البيئية كالمناخ والصحة والأمن الغذائي والمائي للوصول إلى الاستدامة في جميع نواحي الحياة، موضحة أن الاعتداء على الطبيعة وتدمير الموائل الطبيعية يُعرض عددا متزايدا من الأنواع للخطر، ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة ستقوم بنشر عدد من الرسائل والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، لتأكيد أهمية توعية المواطنين بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الفريد دون الإضرار به.

وشددت "فؤاد" على دعم الحكومة للعمل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي وهو ما برز في تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية متطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث تم تطبيق منظومة ضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر وتنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد من المحميات الطبيعية.

وتم الانتهاء من تطوير 13 محمية بالإضافة إلى إطلاق حملة "إيكو ايجيبت" للسياحة البيئة لحماية التنوع البيولوجي، كما تقوم الوزارة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وعملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.