برعاية الرئيس السيسي.. وزير العمل العراقي يستعرض جدول أعمال المؤتمر العربي بالقاهرة
كتب- يوسف عفيفي:
افتتح أحمد الأسدي وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل، أعمال جلسات مؤتمر العمل العربي، في الدورة 49 والمقام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورحب الأسدي، في بداية كلمته، بالحضور أعضاء المجلس والمشاركين، متمنياً أن يسود الجلسة روح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج وأن تتوج بتوصيات وقرارات مثمرة وملموسة، معرباً عن سعادته لترأس الدورة “49” لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
وتطرق رئيس مجلس الإدارة في كلمته لجدول أعمال المجلس الذي يتضمن العديد من المسائل الهامة وتأتي في مقدمتها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ” 48″ لمجلس إدارة المنظمة واستعراض التقارير الفنية الصادرة عن بعض اللجان النظامية في المنظمة.
وأكد الوزير العراقي، على حرص المجلس الموقر بصفة دائمة على متابعة تطورات ما يستجد في الأراضي الفلسطينية من خلال تقرير مفصل يعرض من قبل وزير العمل الفلسطيني، منوهاً بأن التقرير المعروض أمام المجلس يتضمن عدداً من القضايا المهة التي يجب التكاتف بشأنها على الصعيد العربي والإقليمي والدولي لفضحها والتصدي إليها.
كما ألقى كلمة ترحيب باسم الشعب العراقي معربنا عن سعادتة بعودة الجمهورية السورية إلى الحضن العربي ولم الشمل.
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